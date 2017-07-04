Кабмин на сегодняшнем заседании намерен объявить конкурс лицензий 4G

Такое заявление сделал украинский премьер Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

Согласно его словам, сейчас настал этап формирования новой сети 4G. Поэтому продажа этих частот должна быть конкурентной, честной и открытой.

"Сегодня мы примем решение о прозрачной, честной подготовке продажи лицензии частот 4G", - отметил Гройсман.

При этом премьер-министр Украины напопнил, что соответствующий проект уже прошел обсуждение в профильном комитете парламента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины продолжает заниматься подготовкой законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения.