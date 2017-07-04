Кабмин на сегодняшнем заседании намерен объявить конкурс лицензий 4G

Кабинет министров Украины планирует на сегодняшнем заседании объявить конкурс на покупку лицензий на частоты четвертого поколения радиосвязи 4G.
Такое заявление сделал украинский премьер Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.
Согласно его словам, сейчас настал этап формирования новой сети 4G. Поэтому продажа этих частот должна быть конкурентной, честной и открытой.
"Сегодня мы примем решение о прозрачной, честной подготовке продажи лицензии частот 4G", - отметил Гройсман.
При этом премьер-министр Украины напопнил, что соответствующий проект уже прошел обсуждение в профильном комитете парламента.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины продолжает заниматься подготовкой законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения.