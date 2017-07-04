Гройсман в четверг отправится в Лондон

Глава правительства возглавит украинскую делегацию на конференции, которая состоится в Лондоне 6 июля и будет посвящена реформам в Украине. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Во время круглого стола "Аудит внешней политики: Украина-Великобритания", который проходил в Киеве она отметила, что Конференция на этой неделе будет важным событием. Вашу делегацию возглавит премьер-министр. Он возьмет с собой несколько членов Кабмина, - пояснила дипломат, добавив, что конференцию инициировала Великобритания, чтобы продемонстрировать успех украинских реформ и усилить международную помощь.

Британия обеспокоена тем, что новости об Украине в мировых СМИ очень негативные. Всегда можно увидеть - война, кризис, коррупция. Но тут есть очень позитивная история, необходимо о ней сообщить людям: за три года проведены огромные реформы, больше, чем любое предыдущее правительство сделало даже, несмотря на ситуацию, в которой правительство пришло к власти, - пояснила посол, подчеркнув, что необходимо продемонстрировать успех Украины и усилить международную помощь стране.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лондоне 6 июля пройдет конференция по вопросам реформ в Украине.