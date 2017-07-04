Эстония стала председателем Совета Евросоюза

Ее председательство стало возможным на полгода раньше из-за решения Великобритании о выходе из Евросоюза. Эстония будет выполнять функции председателя шесть месяцев - с июля по декабрь 2017 года.

Как пояснил во вторник, 4 июля, в Таллине на церемонии открытия председательства глава ЕС Дональд Туск, обязательства, которые взяла на себя страна, это не просто организационная задача для должностных лиц. Председательство - это ваше коллективное лидерство в эти трудные, но и обнадеживающие времена. За годы тяжелого труда и лишений вы создали себе авторитет и репутацию, которые стали хорошим мандатом на такое лидерство, - отметил Туск.

В свою очередь председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил на пресс-конференции в Таллине, что сам бывший премьер-министр маленькой страны и гарантирует, что председательства маленьких государств-членов всегда удаются наилучшим образом.

Он также похвалил лозунг Эстонии на период председательства в Совете ЕС "Единство во имя равновесия" и подчеркнул, что "единство проявляет свою настоящую ценность в действии".

Напомним, эстонское председательство Совета ЕС выделяет четыре приоритета на период своего мандата: открытая и инновационная европейская экономика, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа со свободной циркуляцией данных, устойчивая и открытая для всех Европа.

Как сообщал УРА-Информ, Совет Европейского Союза в среду, 26 июля, внес изменения в порядок ротации председательства стран-членов Евросоюза до 2030 года. Изменения внесены в связи с решение Великобритании выйти из ЕС.