Довгий нанес столичной общине ущерб на более чем 80 миллионов гривен, - Луценко

В результате городская община Киева понесла ущерб на более чем 80 миллионов гривен. Об этом во вторник, 4 июля, на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он также отметил, что речь идет о злоупотреблении служебным лицом, когда он занимал ответственное положение в Киевской городской раде. Причиненный ущерб на основе нормативной денежной оценки - это не рыночная стоимость, это нормативная денежная оценка, - достигает 81,7 миллионов гривен, - пояснил Луценко, добавив, что махинации Довгого привели к потере обществом колоссального количества земли.

Напомним, сегодня Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады начал рассмотрение представление Генеральной прокуратуры Украины о снятии неприкосновенности с народного депутат Олеся Довгого.

Как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента в понедельник, 3 июля, отклонил представление генерального прокуратора Украины о предоставлении парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея.