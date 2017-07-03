11:49 03.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Трамп на встрече с Путиным особое внимание уделит ситуации в Сирии и на Украине

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным планирует поднять вопросы Украины и Сирии

Трамп на встрече с Путиным особое внимание уделит ситуации в Сирии и на Украине

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, ппрезидент США намерен обсудить ситуации на территории Сирии и ту поддержку, которую оказывает российская сторона сирийскому правительству.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что Сирия станет главным вопросом диалога.

Помимо этого будут затронуты и действия России на Украине. Также в ходе переговоров не запланировано обсуждение вмешательства РФ в американские выборы. 

Стоить отметить, что встреча Трампа и Путина является ключом к будущему Европы и Ближнего Востока.

Кроме того, данные переговоры который может решить вопрос о санкциях США против России за ее вторжение в Крым, будущем Сирии после ликвидации "Исламского государства".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в данный момент ведется подготовка встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.


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