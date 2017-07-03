Профильный комитет отклонил представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Дейдея

Комитет признал соответствующее представление необоснованным и немотивированным. Как пояснил сегодня на заседании руководитель комитета Павел Пинзеник, выводы следствия обосновываются на допущениях, а законность получения доказательств является сомнительной, что не может подтверждать факт совершения Дейдеем уголовного правонарушения.

Вместе с тем он отметил, что решение комитета будет передано спикеру Верховной Рады, как и предусматривает регламент.

При этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая на заседании комитета, отметил, что следствие обращает внимание на то, что поступления четы Дейдея составляют 1 миллион 440 тысяч 705 гривен, а стоимость приобретенного имущества установлено в 6 миллионов 393 тысяч 993 гривен. Луценко также сообщил, что для окончательного подтверждения установленных следствием фактов нужно дополнительное следственное действие и разрешение Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности народного депутата.

Сам Дейдей отвергает инкриминируемые ему действия и выразил сомнения в подлинности доказательств, а его адвокат высказался за проведение экспертизы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Луценко заявлял, что Евгений Дейдей незаконно обогатился на сумму около шести миллионов гривен.