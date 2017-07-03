12:37 03.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАТО выгодно сотрудничать с Украиной, - Парубий

Для НАТО на данный момент очень выгодным является сотрудничество с нашей страной. 

НАТО выгодно сотрудничать с Украиной, - Парубий

Эта информация сегодня была распространена главой Рады А. Парубием. Согласно его словам – украинская армия, а также наша страна в целом могут являться надежными союзниками в вопросах обеспечения безопасности на востоке Европы. А воток Европы – это де-факто восточная граница НАТО.

И логично, что украинская армия способна оказать эффективную помощь соседям – в т.ч. государств Балтии, а также и прочим, граничащим с РФ. Потому для НАТО работа с Украиной – выгодна – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий также заявил, что украинская армия сейчас – одна из мощнейших в европейском регионе.


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