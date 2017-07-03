НАТО выгодно сотрудничать с Украиной, - Парубий

Эта информация сегодня была распространена главой Рады А. Парубием. Согласно его словам – украинская армия, а также наша страна в целом могут являться надежными союзниками в вопросах обеспечения безопасности на востоке Европы. А воток Европы – это де-факто восточная граница НАТО.

И логично, что украинская армия способна оказать эффективную помощь соседям – в т.ч. государств Балтии, а также и прочим, граничащим с РФ. Потому для НАТО работа с Украиной – выгодна – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий также заявил, что украинская армия сейчас – одна из мощнейших в европейском регионе.