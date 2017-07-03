Макрон и Меркель в рамках саммита G20 обсудят с Путиным ситуацию в Украине

Встреча пройдет в формате рабочего завтрака в Гамбурге 8 июля. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, лидеры трех стран также будут обсуждать проблемы "двадцатки", актуальные проблемы международной повестки дня и, в частности акцент планируется сделать на урегулировании вокруг Украины.

Ушаков также пояснил, что Украина не входит в число стран, приглашенных на саммит, поэтому президента Украины Петра Порошенко там не будет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп на встрече с Путиным намерен поднять вопросы Украины и Сирии.