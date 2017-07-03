Конгрессмены США пообещали Порошенко усилить санкций против России

Во время переговоров стороны отметили необходимость усиления санкций против России. Как сообщает пресс-служба президента, стороны также говорили об укреплении обороноспособности Украины, выделении финансовой помощи США, а также усилении инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

При этом Порошенко рассказал гостям о ситуации на Донбассе и нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков. После чего конгрессмены заверили в необходимость сохранения и усиления международных санкций против Российской Федерации до полного выполнения ею минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 июня, вступило в силу решение Европейского союза о продлении экономических секторальных санкций против России до 2018 года.