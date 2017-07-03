ЕС запускает единую систему контроля на своих внешних границах

Соответствующий законопроект получил политическую поддержку Европарламента и Совета ЕС. Как сообщает в понедельник, 3 июля, Еврокомиссия, работа над такой системой велась с апреля прошлого года.

В ней будут регистрировать данные о въезде и выезде граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ союза. При этом в коммюнике к документу сказано, что это позволит лучше контролировать легальные краткосрочные поездки граждан третьих стран в Евросоюз, а также выявлять незаконно задержавшихся.

Это очередной шаг в дальнейшем усилении контроля внешних границ, предпринятый Брюсселем на фоне миграционного кризиса и роста террористической угрозы, - считают в Еврокомиссии, добавив, что обсуждение документа продолжится на техническом уровне между Европарламентом и Советом ЕС, прежде чем они совместно примут окончательный текст.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее были введены систематический контроль всех, кто пересекает внешнюю границу, в том числе граждан ЕС, начато создание Европейской пограничной и береговой охраны в помощь национальным пограничным службам стран ЕС, границы которых совпадают с внешними рубежами союза.