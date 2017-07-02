В Венесуэле во время Майдана погибли уже 90 человек - ФОТО

Акции протеста проходят в Венесуэле ежедневно. Жители страны протестуют с апреля, требуя отставки президента Николаса Мадуро. Люди обвиняют его в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса.

Участники демонстраций также требуют досрочных выборов президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики. Также венесуэльская оппозиция обвиняет Мадуро в игнорировании законов, удержании политзаключенных и давлении на судебные органы.

По состоянию на воскресенье, 2 июля, жертвами столкновения с полицией стали уже не менее 89 человек. Еще 750 человек получили ранения.

По данным местных СМИ, только за вчерашний день во время столкновений на митингах в городе Баркисимето погибло четыре протестующих. По словам мэра города, демонстранты были застрелены членами проправительственных вооруженных формирований. При этом полиция задержала уже более 1300 человек, выступающих на стороне оппозиции. А еще 250 предстали перед военными трибуналами.

В свою очередь президент Мадуро заявил о намерениях внести изменения в конституцию страны и тем самым разрешить кризис в Венесуэле. Но местные оппозиционеры отказались участвовать в этом процессе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вертолет атаковал здание Верховного суда и из него в здание полетели гранаты. Николас Мадуро заявил, что полицейский вертолет захватил бывший пилот министра внутренних дел Мигеля Родригеса Торреса.