В Комитете ассоциации между Украиной и ЕС изучили евроинтеграционные процессы

Об этом сообщила пресс-служба Правительственного офиса.

В ходе заседания будут подняты вопросы Донбасса и Крыма.

Помимо этих тем стороны еще обсудят танденции борьбы с коррупцией в Украине. А также важность эффективного сотрудничества Украины с ЕС в энергетической и ядерной сферах и вопросы экономического сотрудничества.

Стоить отметить,что украинскую делегацию на заседании возглавил директор Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Украины Ольга Стефанишина. В свою очередь делегацию Европейского Союза – управляющий директор Европейской службы внешнего действия по вопросам Европы и Центральной Азии Томас Мейр-Хартинг.

"Стороны согласовали общее намерение начать процесс обновления Повестки дня ассоциации Украина - ЕС, а также начать официальные консультации по обновлению приложений к Соглашению", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что политика интеграции в Европейский Союз останется стратегическим приоритетом турецкого государства.