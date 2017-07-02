Украинские военные моряки смогут вернуть Украине Крым, - Парубий

Такое заявление сделал А. Парубий – глава украинского парламента. Он убежден, что украинским военным морякам под силу прибыть в Крым, что был аннексирован, и вернуть его нашей стране. Парубий отметил это, поздравляя Украину с праздником – Днем ВМС. Поздравление было опубликовано на веб-сайте парламента.

Парубий подчеркнул, что морякам под силу возвратить стране Крым. Он им пожелал верности флагу Украины, поднятому их героями-предшественниками – на кораблях ВМС на полуострове Крым еще в 1918 г.

Как сообщал УРА-Информ, на Одесчине ранее задержали судно, на котором украинские моряки плыли в Крым.