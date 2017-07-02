20:54 02.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100168886:Polishuk

Омелян уверен в необходимости введения визового режима с Россией

Украина должна ввести визовый режим с Россией.

Омелян уверен в необходимости введения визового режима с Россией

Необходимо также создать так называемые "черные списки", а вот полный запрет на въезд россиян не имеет смысла. Такое мнение в воскресенье, 2 июля, в эфире одного из украинских телеканалов высказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, однозначно, должны ввести усиленный контроль за перемещениями в пограничной зоне. И есть проект "Стена". Должны быть "черные списки", безусловно. Тем более, что они работают уже, - напомнил министр, добавив, что эти меры украинской власти еще должно быть усилены поскольку из России прибывают киллеры, которые действуют на указание Путина и на указание российского правительства.

Этот риск является чрезвычайно высоким, - пояснил Омелян.

Напомним, как сообщал УРА-информ, глава парламента Андрей Парубий заявил, что во вермя следующей пленарной недели Верховная Рада Украины может обратиться в Кабинет Министров относительно введения визового режима с Россией.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив