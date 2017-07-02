Омелян уверен в необходимости введения визового режима с Россией

Необходимо также создать так называемые "черные списки", а вот полный запрет на въезд россиян не имеет смысла. Такое мнение в воскресенье, 2 июля, в эфире одного из украинских телеканалов высказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, однозначно, должны ввести усиленный контроль за перемещениями в пограничной зоне. И есть проект "Стена". Должны быть "черные списки", безусловно. Тем более, что они работают уже, - напомнил министр, добавив, что эти меры украинской власти еще должно быть усилены поскольку из России прибывают киллеры, которые действуют на указание Путина и на указание российского правительства.

Этот риск является чрезвычайно высоким, - пояснил Омелян.

Напомним, как сообщал УРА-информ, глава парламента Андрей Парубий заявил, что во вермя следующей пленарной недели Верховная Рада Украины может обратиться в Кабинет Министров относительно введения визового режима с Россией.