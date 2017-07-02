02:00 02.07.2017 | Политика | Новости
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ОБСЕ осталась без генерального секретаря

С первого июня ОБСЕ осталась без генерального секретаря, поскольку члены организации не смогли определиться с преемником Ламберто Заньера. 

ОБСЕ осталась без генерального секретаря

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, полномочия Заньера истекли 30 июня.

На данный момент в ОБСЕ вакантны позиции председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ.

Отметим, что причиной, почему членам ОБСЕ не удалось договориться относительно кандидатур на эти должности, являются разногласия между Россией и другими членами организации.

Стоить отметить, что 11 июля в Вене будет неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Вероятно, там удастся прийти к единому решению. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сотрудники Миссии ОБСЕ в ночь на пятницу, 30 июня, вынуждены были эвакуировать свой полевой офис в Попасной.


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