ОБСЕ осталась без генерального секретаря

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, полномочия Заньера истекли 30 июня.

На данный момент в ОБСЕ вакантны позиции председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ.

Отметим, что причиной, почему членам ОБСЕ не удалось договориться относительно кандидатур на эти должности, являются разногласия между Россией и другими членами организации.

Стоить отметить, что 11 июля в Вене будет неформальная встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Вероятно, там удастся прийти к единому решению.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", сотрудники Миссии ОБСЕ в ночь на пятницу, 30 июня, вынуждены были эвакуировать свой полевой офис в Попасной.