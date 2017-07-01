В МВД обещают реформировать систему безопасности на массовых мероприятиях

Такое заявление он сделал на совещании с руководителями спецподразделений Национальной полиции, передает прес-служба МВД.

Речь идет не только о спецподразделениях, но и в целом о координации действий в структуре Нацполиции и с другими правоохранительными органами.

По его словам, данная система будет более эффективной и легко интегрируется в обновленную систему Национальной полиции.

Также Яровой подчеркнул, что у МВД есть определенные наработки по совместной работе различных подразделений Нацполиции. В частности, патрульной полиции и тактических групп, с подразделениями Национальной гвардии.

"Мы должны четко организовать эту работу. Ставить перед этими подразделениями профессиональные задачи, а в ответ предоставлять социальную поддержку и защиту", - подчеркнул первый заместитель МВД.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины установила причастность спецслужб Росси к хакерским атакам 27 июня 2017 года.