В МВД обещают реформировать систему безопасности на массовых мероприятиях

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что в скором времени МВД будет реформировать систему безопасности на массовых мероприятиях.
Такое заявление он сделал на совещании с руководителями спецподразделений Национальной полиции, передает прес-служба МВД.
Речь идет не только о спецподразделениях, но и в целом о координации действий в структуре Нацполиции и с другими правоохранительными органами.
По его словам, данная система будет более эффективной и легко интегрируется в обновленную систему Национальной полиции.
Также Яровой подчеркнул, что у МВД есть определенные наработки по совместной работе различных подразделений Нацполиции. В частности, патрульной полиции и тактических групп, с подразделениями Национальной гвардии.
"Мы должны четко организовать эту работу. Ставить перед этими подразделениями профессиональные задачи, а в ответ предоставлять социальную поддержку и защиту", - подчеркнул первый заместитель МВД.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины установила причастность спецслужб Росси к хакерским атакам 27 июня 2017 года.