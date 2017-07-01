21:25 01.07.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал Гельмута Коля большим другом Украины

Глава украинского государства Петр Порошенко назвал бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля большим другом нашей страны.

Порошенко назвал Гельмута Коля большим другом Украины

Об этом президент Украины написал в своем микроблоге Twitter.

По словам Порошенко, Германия, Европа и весь мир прощались с великим немцем, великим канцлером, который объединил Германию. Это был большой друг Украины, который видел Украину и украинский народ в семье европейских народов, подчеркнул он.

"Я верю в то, что объединенными силами Украины и мира мы вернем мир в Европу ", - отметил Порошенко.

Также украинский лидер добавил, что особенностью канцлера Гельмута Коля была способность решать те вопросы, которые, на первый взгляд, решить невозможно.

Тем не менее, в Германии в возрасте 87 лет скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Стоить отметить, что Гельмут Коль возглавлял немецкое правительство с 1982 по 1998 год. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен ускорить освобождение оккупированных Россией территорий.


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