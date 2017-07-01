Порошенко назвал Гельмута Коля большим другом Украины

Об этом президент Украины написал в своем микроблоге Twitter.

По словам Порошенко, Германия, Европа и весь мир прощались с великим немцем, великим канцлером, который объединил Германию. Это был большой друг Украины, который видел Украину и украинский народ в семье европейских народов, подчеркнул он.

"Я верю в то, что объединенными силами Украины и мира мы вернем мир в Европу ", - отметил Порошенко.

Также украинский лидер добавил, что особенностью канцлера Гельмута Коля была способность решать те вопросы, которые, на первый взгляд, решить невозможно.

Тем не менее, в Германии в возрасте 87 лет скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Стоить отметить, что Гельмут Коль возглавлял немецкое правительство с 1982 по 1998 год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен ускорить освобождение оккупированных Россией территорий.