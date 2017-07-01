Евросоюз утвердил новые правила контроля иностранцев на границе

Такие сведения сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Отметим, что дання система будет действовать в отношении граждан, которые пересекают границу ЕС без виз для краткосрочных поездок на период не более 90 дней в течение полугода.

Согласно недавно полученным сведениям, новая система въезда-выезда будет хранить информацию о личности и документах путешественников.

Кроме того, она будет сохранять биометрические данные. В свою очередь эти данные будут храниться в единой системе сроком от трех до пяти лет.

Помимо этого сохраненная информация будет доступна для пограничных органов и органов власти государств-членов ЕС. В часности для огранов, которые будут проверять, выполняет ли гражданин третьей страны условия въезда или пребывания.

К слову, новые правила помогут сократить время пересечения границы и повысят качество пограничных проверок. Также они помогут в борьбе с терроризмом, позволяя правоохранительным органам получить доступ к истории пересечений границ путешественником.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", с начала новой недели, когда в действие вступило соглашение о безвизе, границу с Европой пересекли почти 3200 граждан Украины.