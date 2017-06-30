Выборы в Украине пройдут в 2019 году, - Порошенко

Об это в пятницу, 30 июня, на церемонии по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко. При этом в своем выступления глава государства отметил, что после избрания его президентом, он объявил досрочные парламентские выборы, а в 2015 году состоялись очередные местные выборы.

Сейчас необходимо остановить популизм и дать возможность стране четыре года поработать без выборов, провести настоящие реформы. Вместо того, чтобы готовиться к одномоментным подачкам и взяткам, лучше иметь мощную мотивацию, вкладывать в развитие своих громад, - пояснил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины 14 июня утвердил законопроект об основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Представляя документ, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что проект трехлетней бюджетной резолюции предусматривает рост ВВП на уровне 3% в 2018-м, 4% в 2019-м и 5% - в 2020 году.