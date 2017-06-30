В НАТО заявили о готовности дать отпор в случае наступления РФ

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На данный момент Германия, Великобритания, США и Канада возглавляют международные группы быстрого реагирования, размещенные в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

!Мы готовы немедленно ответить на любую агрессию совместно с вооруженными силами", - говорится в сообщении.

Стоить отметить, что четыре батальона насчитывают всего около 4500 военных. Кроме того, их размещения является ответом на агрессивные действия России на периферии территории НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Североатлантический альянс поможет украинской стране усилить киберзащиту на фоне масштабной хакерской атаки 27 июня 2017 года.