11:17 30.06.2017 | Политика | Новости
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В НАТО заявили о готовности дать отпор в случае наступления РФ

Четыре международные батальона, размещенные в Восточной Европе, полностью готовы ответить на любую атаку от российского противника. Так уверяют министры восьми стран НАТО в четверг, 29 июня, после встречи в Брюсселе.

В НАТО заявили о готовности дать отпор в случае наступления РФ

Об этом сообщает Deutsche Welle.

На данный момент Германия, Великобритания, США и Канада возглавляют международные группы быстрого реагирования, размещенные в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

!Мы готовы немедленно ответить на любую агрессию совместно с вооруженными силами", - говорится в сообщении.

Стоить отметить, что четыре батальона  насчитывают всего около 4500 военных. Кроме того, их размещения является ответом на агрессивные действия России на периферии территории НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Североатлантический альянс поможет украинской стране усилить киберзащиту на фоне масштабной хакерской атаки 27 июня 2017 года.


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