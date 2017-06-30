В Москве идет подготовка встречи Путина и Трампа

Данную информацию передает РИА “Новости”.

В сообщении говорится, что вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи .

"Мы с самого начала говорили, что президенты так или иначе встретятся в Гамбурге, но в каком формате, вот сейчас принято решение подумать о времени и конкретный формат", - сказал Д.Песков.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге