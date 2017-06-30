В Британии парламент выразил недоверие правительству

Таким образом, депутаты показали степень доверие правительству и премьер-министру Терезе Мэй. Как сообщает официальный Twitter законодательного органа Великобритании, за план действий на ближайшие два года отдали свои голоса 323 депутата, в то время как против высказались 309 парламентариев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 июня в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Правящая Консервативная партия получила 318 мандатов, Лейбористская партия – 262.

Таким образом, консерваторы формально выиграли выборы, но потеряли абсолютное большинство.

26 июня Мэй и лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Арлин Фостер подписали соглашение о создании коалиции, в которую вошли 326 депутатов, сообщало BBC.