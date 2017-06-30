06:00 30.06.2017 | Политика | Новости
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В Белом доме подтвердили встречу Трампа с Путиным в рамках саммита G20

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

В Белом доме подтвердили встречу Трампа с Путиным в рамках саммита G20

Встреча состоится в рамках саммита G20, который пройдет в Германии. Как сообщает The Associated Press, советник по национальной безопасности Трампа Герберт Макмастер заявил, что встреча Трампа с Путиным входит в число нескольких запланированных мероприятий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уже заявил, что администрация президента США не исключает возможной встречи Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Германии в июле.

По его словам, США поддерживает "нормальные" отношения с Россией. Все зависит от того, сможем ли мы работать с Россией над решением некоторых проблем и сотрудничать. Если мы обнаружим стремление к этому, мы бы хотели это сделать, - сказал Спайсер.


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