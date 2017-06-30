Украина в 2018 году планирует закупить у Канады оборонное оборудование

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что наша страна и государство Канады договорились о закупке канадского оборонного оборудования в течение 2018 года.
Такие сведения он сообщил на своей странице в Facebook.
Отметим, что во время встречи с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджжаном также был поднят вопрос о ситуации на Донбассе.
При этом Полторак совместно с Саджжаном обсудили перспективы оборонного сотрудничества и возможности закупки оборонного оборудования у Канады на следующий год.
Кстати, ранее украинская сторона вела переговоры в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В часности, были запланированы двусторонние встречи с главами оборонных ведомств стран альянса.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство и власти Франции согласовали сотрудничество оборонных ведомств.