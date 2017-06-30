Учения "Запад-2017" являются угрозой для Украины, - Полторак

Такое заявление сделал С. Полторак – украинский министр обороны. Согласно его словам – планируемые Россией учения могут быть применены для старта масштабной агрессии в отношении Украины, а также и касательно других европейских стран.

В рамках встречи С. Полторака с генсеком НАТО Й. Столтенбергом обсуждалась ситуация, которая сейчас складывается в Украине, а также во всем мире. Речь в том числе шла и о предстоящих учениях “Запад-2017”.

Как сообщал УРА-Информ, Полторак также сегодня сообщал о том, что иностранные подразделения будут принимать учаастие в параде в честь Дня Независимости, планируемом в Украине.