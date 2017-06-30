Россия ответила на санкции ЕС

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении мер в ответ на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации.
Указ имеет следующее содержание:
"Продолжить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие соответствующих специальных экономических мер, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и продленных указами президента...".
Отмечается, что правительству поручено обеспечить меры по реализации указа, при необходимости вносить предложения об изменении срока действия санкций.
В сообщении подчеркивают, что Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера вступили в силу санкции Евросоюза против России..