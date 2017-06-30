Россия ответила на санкции ЕС

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации.

Указ имеет следующее содержание:

"Продолжить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие соответствующих специальных экономических мер, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и продленных указами президента...".

Отмечается, что правительству поручено обеспечить меры по реализации указа, при необходимости вносить предложения об изменении срока действия санкций.



В сообщении подчеркивают, что Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера вступили в силу санкции Евросоюза против России..