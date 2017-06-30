Порошенко разблокировать "ВКонтакте" не намерен

Глава государства считает это невозможным, поскольку применение к российскому холдингу "Mail.ru Group", а также другим российским интернет-компаниям специальных экономических и ограничительных мероприятий сроком на три года "является адекватным законным мероприятием". Как сказано на сайте Администрации президента, таким будет ответ главы государства на общественную петицию с требованием снять блокировку с российской социальной сети "ВКонтакте".

При этом Порошенко напомнил, что российский холдинг "Mail.ru Group", в состав которого входят общества с ограниченной ответственностью "Мэйл.РУ ГРУПП", "ВКонтакте", "Мэйл.ру Украина", "ВКонтакте", а также группа компаний "Яндекс" и некоторые другие интернет-компании широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники".