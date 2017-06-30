Порошенко намерен ускорить освобождение оккупированных территорий

Как пояснил в пятницу, 30 июня, во время чествования памяти украинских офицеров спецслужб во время заседания Ассоциации городов Украины глава государства, такое обещание он дал семьям погибших. Мы будем делать все, чтобы ускорить освобождение украинской земли и установления мира, - подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем глава государства заявил, что спустя три года после запуска децентрализации, местные бюджеты выросли на сто миллиардов гривен.

Это отремонтированные или построенные дороги, школы и больницы. Это - закупленная в городах коммунальная техника, троллейбусы и трамваи, - пояснил президент, добавив, что развитие общин укрепит способность страны и выдержать натиск агрессора и обеспечить армии надежный тыл, и сделать Украину конкурентной в глобальном измерении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заверил, что выборы в Украине состоятся не раньше 2019 года.