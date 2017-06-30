16:53 30.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Иностранные подразделения примут участие в параде ко Дню Независимости

В параде, который проведут в Украине в честь Дня Независимости, участие должны будут принять зарубежные воинские подразделения.

Иностранные подразделения примут участие в параде ко Дню Независимости

Про это рассказал С. Полторак – украинский министр обороны. Согласно его данным – в рамках его визита в штаб-квартиру НАТО и проведения там переговоров Полторак пригласил коллег прибыть в Украину в День Независимости в августе.

Сейчас ведется сотрудничество с разными странами, чтоб воинские подразделения также могли участвовать в украинском параде ко Дню Независимости. В этот раз это будет 26-ая годовщина – добавил Полторак.

Как сообщал УРА-Информ, Украина уже в следующем году приобретет оборонное оборудование у Канады – сообщал С. Полторак.


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