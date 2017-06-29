В Восточной Европе батальоны НАТО приведены в полную готовность, - Столтенберг

Оперативная готовность батальонов была зафиксирована в июне – рассказал Й. Столтенберг. Он отметил, что рад заявить о том, что многонациональные батальоны уже выведены на полную готовность на востоке.

Столтенберг при этом добавил также, что в нынешнем году расходы НАТО на оборону вырастут – примерно на 4 процента, тот есть на 45,8 миллиарда долларов. А в 2016-ом году расходы на оборону государств НАТО, а также Канады также впервые выросли.

Как сообщал УРА-Информ, 28 июня министр С. Полторак прибыл в Брюссель в штаб-квартиру НАТО – ради участия в переговорах.