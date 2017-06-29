В ПАСЕ собрали подписи за отставку Аграмунта

Об этом член украинской делегации, депутат Верховной Рады Украины Леонид Емец на своей странице в соцсети в Facebook.

Согласно его словам, на данный момент в ПАСЕ более 100 подписей за инициирование отставки президента Аграмунта.

"Уже неважно, что мы не собрали 120 подписей, главное более 60 уже есть", - сказал Емец.

Также он отметил, что за время его работы в ПАСЕ ни один документ не собирал столько подписей. Однако для того, чтобы запустить процесс отставки главы ПАСЕ, достаточно собрать 60 подписей членов Ассамблеи.

Таким образом, процесс отставки Аграмунта будет выноситься на голосование уже на следующей сессии - в октябре 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после исключения президента ПАСЕ Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента Ассамблеи будет исполнять украинец Георгий Логвинский.