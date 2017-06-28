В среду полиция усилит меры безопасности в Донецкой области

Это необходимо для обеспечения правопорядка накануне и во время празднования Дня Конституции Украины. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области, сегодня задействовано максимальное количество личного состава, чтобы не допустить совершения преступлений и дестабилизации ситуации в праздничный день.

К обеспечению безопасности людей привлечены работники криминальной полиции, бойцы корда и роты особого назначения Нацполиции в Донецкой области.

Вместе с тем заместитель начальника управления уголовного розыска Роман Осуховский подчеркнул, что такие меры связаны с появившейся информация о намерении боевиков и их российских кураторов в День Конституции совершить диверсии, провокации на территории, подконтрольной Украине.

В области создана ситуационная группа, которая будет отслеживать ситуацию, мониторить интернет-ресурсы, получать информацию от нарядов на маршрутах патрулирования и других служб для адекватного реагирования на все провокации, - пояснил он, добавив, что в прифронтовом Мариуполе из числа сотрудников областного главка созданы дополнительные мобильные группы

Полиция также взяла под охрану стратегические объекты и основные транспортные развязки. Трассы в авторежиме патрулируют сотрудники отдела по обеспечению безопасности дорожного движения, - заверили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине сегодня отмечают День Конституции.