Украина в среду празднуется День Конституции

Во всей стране сегодня пройдут мероприятия, посвященные этому дню. В этом году День Конституции празднуется уже 21 раз. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии.

Начнутся торжества в десять часов утра возле памятника гетману Пилипу Орлику в Киеве.

Напомним, Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года на пятой сессии Верховной Рады Украины второго созыва и вступила в силу со дня ее принятия. Во время голосования "за" высказались 315 депутатов.

В память о принятии Основного Закона в Украине ежегодно отмечается государственный праздник - День Конституции Украины. Этот праздник - единственный, закрепленный в самой Конституции - в 161 статье Основного Закона.

Как сообщал УРА-Информ, в ночь на 29 июня работа столичного метрополитена будет продлена на час дольше. Это связано с мероприятиями посвященными празднованию Дня Конституции.