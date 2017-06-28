Президент Молдовы призвал правительство уйти в отставку

Он готов принять отставку действующего Кабинета министров во главе с премьер-министром Павлом Филипом. Об этом глава государства заявил во вторник, 27 июня, отвечая на вопросы журналистов об отношении к реформированию правительства, которую инициировала правящая коалиция.

Он также подчеркнул, что реформа правительства нужна, поскольку чиновников в стране слишком много. Еще лучше было бы, чтобы при реформировании правительство был и другой кабинет министров, - сказал Додон, добавив, что если бы нынешний премьер-министр Павел Филип ушел в отставку, он бы не стал выдвигать кандидата на пост премьер-министра. Это стало бы кратчайшим путем к досрочным парламентским выборам, - заверил Додон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр экономики Румынии Михай Тудосе назначен на пост премьер-министра страны. В понедельник, 26 июня, его кандидатура была выдвинута на пост главы правительства членами правящей в стране партией Социал-демократов. Во вторник, утром президент страны утвердил его кандидатуру.