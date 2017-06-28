11:09 28.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ожидает, что депутаты поддержат отмены неприкосновенности

Верховная Рада Украины должна поддержать снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Порошенко ожидает, что депутаты поддержат отмены неприкосновенности

Сегодня законопроект о соответствующих изменениях в Конституцию уже готов. Это будет решающим шагом для Генеральной прокуратуры и НАБУ в борьбе с коррупцией.

Я надеюсь парламент одобрить отмену депутатской неприкосновенности. Об этом в среду, 28 июня, во время мероприятий в честь Дня Конституции Украины, которые проходят в Киеве возле памятника Филиппу Орлику, - заявил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что украинцы сквозь века пронесли понимание важности равных прав, демократического строя и ответственной власти. Именно такое государство создаем сейчас, а неприкосновенность народных избранников в том виде, в котором она сейчас есть - это анахронизм, - подчеркнул Порошеноук, добавив, что он предлагает сделать народных депутатов равными перед законом, а не отдельной кастой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, профильный парламентский комитет успеет на следующей неделе рассмотреть представление на снятие депутатской неприкосновенности с пяти народных депутатов, - заверил глава комитета Павел Пинзенык, добавив, что каждый вопрос рассматривается отдельно и его принятие зависит от того графика, который будет утвержден.


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