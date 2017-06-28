Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили граждан Украины с Днем Конституции

При этом президент Украины Петр Порошенко отметил, что Конституция Украины имеет уникальные исторические корни, так как Конституция Пилипа Орлика 1710 года составлялась как республиканско-демократический манифест, когда в мире еще доминировали абсолютные монархии. Это манифест, который уже тогда на многие годы опережал свое время, - написал глава государства на своей страничке в социальной сети.

Вместе с тем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем поздравлении отметил, что Основной закон Украины свидетельствует, что "украинцы живут в свободной, независимой, демократической стране". Уверен, наше сильное европейское государство ждет успех, - подчеркнул глава правительства.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, поздравляя сограждан с Днем Конституции, сказал, что в Основном законе Украины, принятом более 20 лет назад, четко зафиксировано, что Украина - унитарное, суверенное, независимое, демократическое, социальное, правовое государство - равноправный член мирового сообщества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 июня Украины отмечает День Конституции.