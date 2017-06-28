17:44 28.06.2017 | Политика | Новости
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Полторак прибыл в штаб-квартиру НАТО

В рамках своего визита С. Полторак намерен устроить некоторые встречи с представителями ведомств обороны государств НАТО.

Полторак прибыл в штаб-квартиру НАТО

Так, сегодня – 28 июня – С. Полторак прибыл с визитом в штаб-квартиру Североатлантического Альянса в н.п. Брюссель. Он намерен провести вскоре некоторые встречи с представителями нескольких оборонных ведомств. Эти сведения содержатся в данных пресс-службы Министерства обороны страны. Министр поучаствует в заседании министров сферы обороны государств-контрибуторов НАТО в Афганистане.

Как сообщал УРА-Информ, ранее С. Полторак заявлял о том, что украинская армия превращается в профессиональную. В ВСУ на контракт уже пришло около ста тысяч человек.


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