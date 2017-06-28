Обновленный Верховный суд - главный приоритет ближайших месяцев, - Порошенко
Верховная Рада Украины должна в ближайшее время принять во втором чтении проекты законов, которые меняют процессуальные нормы и правила работы Верховного суда Украины.
Сегодня конкурс по отбору кандидатов на должности в Верховный суд находится на завершающем этапе. Однако для его завершение необходимы новые процессуальные нормы и правила.
Об этом в среду, 28 июня, во время торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции заявил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства также выразил надежду, что в ближайшее время депутаты таки примут соответствующие законопроекты и Украина будет иметь полную перезагрузку Верховного суда Украины.
Порошенко также отметил, что старт работы Верховного суда является главным приоритетом на следующие недели и месяцы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 июня 2017 года украинский парламент принял за основу один из законопроектов о судебной реформе в стране. Согласно принятым изменениям, решение суда по конкретному делу пересматривается в кассационном порядке Верховным судом по соответствующей жалобе только один раз.
Верховная Рада Украины в четверг, 22 июня, приняла во втором чтении законопроект №5629 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью".
Верховная Рада Украины во вторник, 23 мая, поддержала за основу и в целом проект постановления №5188 "О переименовании города Мукачево Закарпатской области". Инициативу поддержали 234 народных депутатов.