12:47 28.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Обновленный Верховный суд - главный приоритет ближайших месяцев, - Порошенко

Верховная Рада Украины должна в ближайшее время принять во втором чтении проекты законов, которые меняют процессуальные нормы и правила работы Верховного суда Украины.

Обновленный Верховный суд - главный приоритет ближайших месяцев, - Порошенко

Сегодня конкурс по отбору кандидатов на должности в Верховный суд находится на завершающем этапе. Однако для его завершение необходимы новые процессуальные нормы и правила.

Об этом в среду, 28 июня, во время торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции заявил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства также выразил надежду, что в ближайшее время депутаты таки примут соответствующие законопроекты и Украина будет иметь полную перезагрузку Верховного суда Украины.

Порошенко также отметил, что старт работы Верховного суда является главным приоритетом на следующие недели и месяцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 июня 2017 года украинский парламент принял за основу один из законопроектов о судебной реформе в стране. Согласно принятым изменениям, решение суда по конкретному делу пересматривается в кассационном порядке Верховным судом по соответствующей жалобе только один раз.


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