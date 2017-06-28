Обновленный Верховный суд - главный приоритет ближайших месяцев, - Порошенко

Сегодня конкурс по отбору кандидатов на должности в Верховный суд находится на завершающем этапе. Однако для его завершение необходимы новые процессуальные нормы и правила.

Об этом в среду, 28 июня, во время торжественных мероприятий по случаю Дня Конституции заявил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства также выразил надежду, что в ближайшее время депутаты таки примут соответствующие законопроекты и Украина будет иметь полную перезагрузку Верховного суда Украины.

Порошенко также отметил, что старт работы Верховного суда является главным приоритетом на следующие недели и месяцы.