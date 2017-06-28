14:20 28.06.2017 | Политика | Новости
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НАТО поможет Украине усилить киберзащиту, - Столтенберг

Ненеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поможет украинской стране усилить киберзащиту на фоне масштабной хакерской атаки 27 июня 2017 года.

НАТО поможет Украине усилить киберзащиту, - Столтенберг

Об этом передает спикер НАТО Дилан Уайт в своем микроблоге Twitter.

По словам Столтенберга, его правительство активно сотрудничает с Украиной в этом направлении. Поскольку, кибератака показывает, насколько это важно.

"Мы уже создали трастовый фонд по кибербезопасности, и специалисты НАТО способствуют Украины ", - подчеркнул генсек НАТО.

Йенс Столтенберг также подчеркнул, что новая мировая кибератака требует от НАТО усиления киберобороны, и они работают в данном направлении.

"Мы видели новые кибератаки в мае и в последние дни, это лишь подтверждает необходимость активизации усилий в сфере кибернетической обороны", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в "Борисполе" из-за кибератаки пассажиров информируют в ручном режиме. 


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