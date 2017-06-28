10:17 28.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Италия, во время председательства в ОБСЕ поставит украинский вопрос приоритетом, - Анджелино Альфано

Министр иностранных дел Украины во вторник, 27 июня, провел встречу со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано.

Италия, во время председательства в ОБСЕ поставит украинский вопрос приоритетом, - Анджелино Альфано

Во время встречи глава МИД Италии заверил, что в период председательства страны в ОБСЕ украинский вопрос будет оставаться приоритетом. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и Италии состоялась в рамках визита Климкина в Италию.

Министры обсудили сотрудничество в политической, экономической, энергетической, культурной и гуманитарной сферах и договорились об интенсификации диалога между Украиной и Италией. Кроме того, министры согласовали позиции по ряду международных вопросов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Климкин сообщил, что Украина в настоящее время начала подготовку телефонной конференции стран-участниц " нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.


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