Италия, во время председательства в ОБСЕ поставит украинский вопрос приоритетом, - Анджелино Альфано

Во время встречи глава МИД Италии заверил, что в период председательства страны в ОБСЕ украинский вопрос будет оставаться приоритетом. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и Италии состоялась в рамках визита Климкина в Италию.

Министры обсудили сотрудничество в политической, экономической, энергетической, культурной и гуманитарной сферах и договорились об интенсификации диалога между Украиной и Италией. Кроме того, министры согласовали позиции по ряду международных вопросов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Климкин сообщил, что Украина в настоящее время начала подготовку телефонной конференции стран-участниц " нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.