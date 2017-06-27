В Госдепе США заверили, что миграционный указ Трампа вступит в силу через три для

После решения Верховного суда вступит в силу реализация запрета на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран. Об этом во вторник утром, 27 июня, сообщил Государственный департамент США.

По словам пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Гетер Науэр, таким образом, запрет на въезд в США граждан шести стран вступит в силу утром 29 июня.

Он также отметил, что правительство США "профессионально, организовано и своевременно" будет информировать людей, направляющихся в США, о деталях изменений в режим въезда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховный суд Соединенных Штатов Америки отменил решения судов низшей инстанции относительно миграционного указа президента Дональда Трампа.