10:32 27.06.2017 | Политика | Новости
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В Госдепе США заверили, что миграционный указ Трампа вступит в силу через три для

Ровно через 72 часа в Соединенных Штатах Америки начнет действовать миграционный указ президента Дональда Трампа.

В Госдепе США заверили, что миграционный указ Трампа вступит в силу через три для

После решения Верховного суда вступит в силу реализация запрета на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран. Об этом во вторник утром, 27 июня, сообщил Государственный департамент США.

По словам пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Гетер Науэр, таким образом, запрет на въезд в США граждан шести стран вступит в силу утром 29 июня.

Он также отметил, что правительство США "профессионально, организовано и своевременно" будет информировать людей, направляющихся в США, о деталях изменений в режим въезда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховный суд Соединенных Штатов Америки отменил решения судов низшей инстанции относительно миграционного указа президента Дональда Трампа.


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