17:18 27.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина вскоре должна получить летальное вооружение, - Парубий

Глава парламента А. Парубий ждет того, что Украина скоро получит от Америки летальное вооружение.

Украина вскоре должна получить летальное вооружение, - Парубий

Летальное вооружение наша страна могла бы получить уже этой осенью – отметил сегодня на конференции А. Парубий. Также он добавил, что вопрос относительно предоставления стране вооружения готов технически. И обе палаты парламента вопрос поддержали – отметил он.

Также уже согласовали перечень вооружения, что могут вскоре предоставить нашей стране. Но сейчас главное, что не было отказа, как еще годом ранее – подчеркнул Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Конгрессе США обещали, что скоро окажут Украине военную помощь – уже в 2018 финансовом году.


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