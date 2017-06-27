Украина вскоре должна получить летальное вооружение, - Парубий

Летальное вооружение наша страна могла бы получить уже этой осенью – отметил сегодня на конференции А. Парубий. Также он добавил, что вопрос относительно предоставления стране вооружения готов технически. И обе палаты парламента вопрос поддержали – отметил он.

Также уже согласовали перечень вооружения, что могут вскоре предоставить нашей стране. Но сейчас главное, что не было отказа, как еще годом ранее – подчеркнул Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Конгрессе США обещали, что скоро окажут Украине военную помощь – уже в 2018 финансовом году.