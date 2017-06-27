Россия отзовет своего посла в США

Соответствующее решение было принято на фоне расследования ФБР и Конгресса связей чиновников из окружения Трампа. Как сообщает BuzzFeed News, нынешний полос служил в этой должности почти десять лет.

При этом было принято решение вернуть посла в Россию, а не назначить его постоянным представителем в Организации объединенных наций, поскольку Кисляк имел связи с американскими чиновниками из окружения президента Соединенных Штатов америкиДональда Трампа во время избирательной кампании в 2016 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн даст показания перед комитетом Сената по разведке по делу о возможном вмешательстве РФ в американские президентские выборы 5 сентября.