Регламентный комитет возможно рассмотрит представление на пять депутатов на следующей неделе, - Пинзенык

Каждый вопрос рассматривается отдельно, это зависит от того графика, который будет утвержден. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил журналистам председатель регламентного комитета Павел Пинзенык.

Он также выразил надежду, что комитет будет готов на следующей неделе представить Верховной Раде свои выводы по представлениям, которые были внесены генпрокурором. Я, наверное, буду предлагать график, когда на каждый вопрос будет выделяться достаточно времени, то есть, отдельное заседание.

У нас есть на это неделя, можем распланировать работу и заслушать полноценно и ГПУ, и объяснения народных депутатов, - пояснил политимк, добавив, что регламент предоставляет народным депутатам пять дней для предоставления объяснений. Я прогнозирую, соответствующие приглашения мы сформируем в четверг-пятницу, - отметил глава регламентного комитета ВРУ.

Напомним, 21 июня Луценко направил в Раду представления на снятие неприкосновенности с Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народного фронта") и Борислава Розенблата (фракция "Блока Петра Порошенко").

Как сообщал УРА-Информ, спикер парламента Андрей Парубий спрогнозировал, что Верховная Рада 13 июля может рассмотреть снятие неприкосновенности с пяти депутатов.