Прокуратура Бразилии обвинила президента страны во взяточничестве

В понедельник, 26 июня, генпрокурор страны Родриго Жанот подал иск в Верховный суд. По его данным глава государства взял 500 тысяч реалов, что соответствует 130 тысячам евро.

Как сообщает Deutsche Welle, цитируя слова генерального прокурора, теперь решение о привлечении Темера к суду будет принимать парламент. При этом за соответствующее решение должны проголосовать не менее двух третей депутатов.

Если парламент даст свое добро Темер будет отстранен от должности на 180 дней, - пояснил Жанот, добавив, что Темера долгое время получал взятки для Партии бразильского демократического движения, к которой он принадлежит, от предпринимателя Жослена Батисты, владельца крупнейшего в стране производителя мяса, компании JBS.

При этом Батиста якобы сделал тайную запись своего разговора с президентом, который и предоставил в качестве доказательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховный суд Бразилии в мае дал разрешение начать расследование в отношении президента страны Мишеля Темера. Прокуратура страны подозревает его в коррупции.