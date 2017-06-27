Президент Южной Кореи назвал нового кандидата на пост министра юстиции

Глава государства Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал нового кандидата на пост министра юстиции страны после того, как предыдущий претендент отказался от предложенного поста.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отмечается, в качестве кандидата сейчас рассматривается Пак Сан Ги - профессор Университета Йонсей.
Кроме того, он является лидером организации "Гражданская коалиция за экономическую справедливость". При этом основная цель движения, которым он руководит, - справедливое распределение доходов между гражданами.
Стоить отметить, что предыдущий кандидат на этот пост Ан Гён Хван отказался от предложенной ему должности после того, как стало известно о его незаконном вступлении в брак в 1975 году. Кроме того, он также отказался в связи с критикой его работ, которые трактовались его противниками как утверждающие неравенство полов.
Также добавим, что Мун Чжэ Ин был избран лидером государства в мае. В настоящее время он формирует новое руководство страны.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из кабинетов университета Йонсей в столице Южной Кореи Сеуле произошел сильный взрыв. В результате инцидента пострадал сотрудник инженерного факультета.