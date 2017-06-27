Президент Южной Кореи назвал нового кандидата на пост министра юстиции

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, в качестве кандидата сейчас рассматривается Пак Сан Ги - профессор Университета Йонсей.

Кроме того, он является лидером организации "Гражданская коалиция за экономическую справедливость". При этом основная цель движения, которым он руководит, - справедливое распределение доходов между гражданами.

Стоить отметить, что предыдущий кандидат на этот пост Ан Гён Хван отказался от предложенной ему должности после того, как стало известно о его незаконном вступлении в брак в 1975 году. Кроме того, он также отказался в связи с критикой его работ, которые трактовались его противниками как утверждающие неравенство полов.

Также добавим, что Мун Чжэ Ин был избран лидером государства в мае. В настоящее время он формирует новое руководство страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из кабинетов университета Йонсей в столице Южной Кореи Сеуле произошел сильный взрыв. В результате инцидента пострадал сотрудник инженерного факультета.