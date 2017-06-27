Премьер-министром Румынии стал Михай Тудосе

В понедельник, 26 июня, его кандидатура была выдвинута на пост главы правительства членами правящей в стране партией Социал-демократов. Во вторник, утром президент страны утвердил его кандидатуру.

Как сообщает телеканал "Евроньюс", цитируя слова

лидера социал-демократов Ливиу Драгня , если все пойдет хорошо, и президент утвердит кандидатуру Тудос, то новое правительство может быть утверждено в парламенте до вечера четверга".

Напомним, на прошлой неделе румынские парламентарии выразили вотум недоверия бывшему премьер-министру страны Сорину Гриндяну, а затем отстранили его правительство от власти.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг, 15 июня, все министры правительства Румынии подали прошения об отставке.