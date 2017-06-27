Порошенко одобрил соглашение с Черногорией о сотрудничестве в области образования и науки

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Так, глава украинского государства подписал закон Украины №2078-VIII "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Черногории о сотрудничестве в области образования и науки".

Отметим, что данное соглашение определяет направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области образования и науки и меры, которые будут предпринимать правительства двух стран с этой целью.

Также документом предусматривается: оказание содействия сотрудничеству высших учебных заведений обеих стран, в том числе обмен преподавателями, студентами и стажерами; проведение совместных научных исследований; обмен молодыми учеными с целью повышения квалификации.

Кроме того, включает содействие установлению прямых связей между общеобразовательными учреждениями, сотрудничество в области инклюзивного образования для детей со специальными потребностями, содействие изучению украинского языка и литературы в Черногории и черногорской языка и литературы в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодаетльные акты Украины в отношении уменьшения барьеров для привлечения иностранных инвестиций".