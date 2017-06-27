02:00 27.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудил с премьером Франции угрозу "Северного потока-2"

Глава государства Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом угрозу, которую несет проект газопровода "Северный поток-2" для европейской энергобезопасности.

Порошенко обсудил с премьером Франции угрозу

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Как отмечается, стороны двух государств обсудили перспективы выхода французских компаний на украинский рынок для развития возобновляемой энергетики.

Также представители власти подняли вопрос о путях интенсификации торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Францией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко пригласил французских сенаторов посетить Украину и ознакомиться с ситуацией на Донбассе.


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