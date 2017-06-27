Порошенко обсудил с премьером Франции угрозу "Северного потока-2"

Глава государства Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом угрозу, которую несет проект газопровода "Северный поток-2" для европейской энергобезопасности.
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
Как отмечается, стороны двух государств обсудили перспективы выхода французских компаний на украинский рынок для развития возобновляемой энергетики.
Также представители власти подняли вопрос о путях интенсификации торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Францией.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко пригласил французских сенаторов посетить Украину и ознакомиться с ситуацией на Донбассе.