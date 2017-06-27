ПАСЕ одобрила процедуру импичмента Аграмунту

За введение процедуры в регламент проголосовали 154 депутата, против были только 30 депутатов. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Георгий Логвинский.

По его словам процедура импичмента введена. Не смотря на все противодействия и лоббинг "друзей" Кремля, только что принят доклад, который ввел соответствующую процедуру.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отметила, что сейчас в Ассамблее начались дебаты по изменению процедуры регламента, что открывает путь к отставке Аграмунта. Во всех выступлениях звучит следующее: мы не позволим человеку, который дурачит ассамблею и подрывает ее авторитет, уничтожить ПАСЕ. Он нарушил кодекс чести и поведения, - написала политик на своей страничке в социальной сети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парламентская Ассамблея Совета Европы 28 апреля, выразила недоверие президенту Ассамблеи Педро Аграмунта. После скандала с его визитом в Сирию члены ПАСЕ лишили Аграмунта права представлять организацию.